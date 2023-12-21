Автовладельцев попросили не оставлять машины на 11 улицах Владимира сегодня, 21 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 22 декабря. Там будут убирать снег. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Адреса

Автовладельцев попросили не оставлять машины на 11 улицах Владимира сегодня, 21 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 22 декабря. Там будут убирать снег. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул. 1-я Пионерская от ул. Моторная до ул. Почаевская; – ул. Менделеева (с тротуара); – ул. Суздальская от ул. Луначарского до ул.