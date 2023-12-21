Владимирская область оказалась одной из самых «пьющих» в России. Национальный рейтинг трезвости...

Владимирская область оказалась одной из самых «пьющих» в России.Национальный рейтинг трезвости недавно был представлен на суд общественности.Авторы "таблицы" пояснили, что хотят таким образом побудить правительство уделять больше внимания регионам, которые оказались в числе самых пьющих. Об этом заявил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев.Напомним, рейтинг Трезвости Регионов России стал ежегодным, он посвящен изучению последствий потребления алкоголя в каждой области отдельно.В своем официальном telegram-канале Хамзаев пояснил, что представители группы направили конкретные предложения Правительству. Министерство культуры попросили расширить бесплатную досуговую программу в Новый год, а Минздрав — сделать, наконец, качественную социальную рекламу о вреде алкоголя.Как итог мониторинга — 2023: Владимирская область заняла 65 место из 85 представленных регионов РФ.Не пьют, как выяснилось, в Чеченской Республике, Дагестане и Ингушетии.Самыми пьющими оказались: Курганская область, Чукотский авт.округ и Республика Бурятия.Фото: freepik.com; таблица — открытие источники