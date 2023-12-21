Владимирской области из федерального бюджета дополнительно выделено порядка 20 млн рублей на создание системы долговременного ухода за нуждающимися гражданами.

Владимирской области из федерального бюджета дополнительно выделено порядка 20 млн рублей на создание системы долговременного ухода за нуждающимися гражданами. Об этом рассказала регионального правительства.Деньги получены в рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Теперь ещё 120 одиноких пенсионеров и инвалидов из Владимира, а также Ковровского и Муромского районов смогут бесплатно пользоваться услугами сиделок. «Всего же с начала года такие услуги в рамках проекта получили более 370 человек», - отмечается в сообщении пресс-службы.Также в пунктах проката при центрах социального обслуживания населения Владимирской области появятся свыше 300 единиц новых средств реабилитации.