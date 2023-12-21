Владимирская область продолжает помогать Докучаевску Донецкой Народной республики. С рабочей...

Владимирская область продолжает помогать Докучаевску Донецкой Народной республики.С рабочей поездкой в ДНР побывали заместители губернатора Константин Баранов и Эдуард Селезнёв.Они передали гуманитарный груз для владимирских бойцов: маскировочные сети, матрасы, бельё, продукты. Вместе с главой администрации Докучаевска Александром Качановым заместители главы региона оценили ход восстановительных работ в местной больнице. Владимирские строители отремонтировали операционный блок. Установлено новое медоборудование. Также Константин Баранов и Эдуард Селезнёв пообщались с владимирскими врачами, которые сейчас работают в ДНР. Посетили заместители губернатора и докучаевскую школу №4. В ближайшие месяцы регион поставит оборудование для актового зала. Подарки уже получил детсад № 10. Глава Юрьев-Польского района Анатолий Трофимов привез прогулочные веранды. Суздальский район отправил новогодний груз в сад №4. А Петушинский район презентовал юным докучаевцам новогоднюю ёлку.(фото ТК Александра Качанова, главы администрации г. Докучаевска)