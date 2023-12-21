«Безопасный интернет». Студенты РАНХиГС прослушали лекцию о правилах пользования всемирной паутиной в рамках областного проекта «Безопасный регион», организаторами которой выступило

«Безопасный интернет». Студенты РАНХиГС прослушали лекцию о правилах пользования всемирной паутиной в рамках областного проекта «Безопасный регион», организаторами которой выступило Министерство образования и молодежной политики области. На встрече обсудили основы “цифровой гигиены”. Главная тема – популярные виды мошенничества. Сюда относятся телефонные аферы и фишинг – так называемое выуживание личной информации через интернет. Напомнили и о