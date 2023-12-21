Владимирский Народный Фронт закупит сто сборных полевых печей для наших бойцов на передовой. С...

Владимирский Народный Фронт закупит сто сборных полевых печей для наших бойцов на передовой.С начала СВО для помощи фронту сплотилась вся область, в том числе предприятия и организации Судогодского района.Сотню печей, изготовленных судогодцами, приобретут на средства, собранные в рамках сбора "Всё для Победы". Щепочница- быстровозводимая и лёгкая конструкция. С её помощью можно согреться или разогреть пищу. Также в Судогодском районе производят саперные крюки-кошки и динамическую защиту для танков.Михаил Абдурахманов, технолог:- Используется для защиты экипажа танка. В ней находятся 2 тротиловые пластины. При попадании снаряда в динамическую защиту срабатывает динамическая пластина, разрывается коробка, снаряд отталкивается. Тем самым броня танка остаётся цела, и экипаж, естественно, тоже))