Владимирский Народный Фронт закупит сто сборных полевых печей для наших бойцов на передовой.
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Владимирский Народный Фронт закупит сто сборных полевых печей для наших бойцов на передовой.
С начала СВО для помощи фронту сплотилась вся область, в том числе предприятия и организации Судогодского района.
Сотню печей, изготовленных судогодцами, приобретут на средства, собранные в рамках сбора "Всё для Победы". Щепочница- быстровозводимая и лёгкая конструкция. С её помощью можно согреться или разогреть пищу. Также в Судогодском районе производят саперные крюки-кошки и динамическую защиту для танков.
Михаил Абдурахманов, технолог:
- Используется для защиты экипажа танка. В ней находятся 2 тротиловые пластины. При попадании снаряда в динамическую защиту срабатывает динамическая пластина, разрывается коробка, снаряд отталкивается. Тем самым броня танка остаётся цела, и экипаж, естественно, тоже))