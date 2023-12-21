Врачи ОДКБ поставили двухлетнему ребенку диагноз «рак крови». Онкологию изначально перепутали с анемией, рассказали в сообществе больницы во «ВКонтакте». В январе 2023 года родители

Врачи ОДКБ поставили двухлетнему ребенку диагноз «рак крови». Онкологию изначально перепутали с анемией, рассказали в сообществе больницы во «ВКонтакте». В январе 2023 года родители обнаружили, что их двухлетний сын стал необычно бледным. После обращения в поликлинику выявили низкий уровень гемоглобина и диагностировали легкую анемию. В течение месяца ребенок получал железосодержащие препараты и восстановил показатели до