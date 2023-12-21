20 декабря во Владимире, в средней школе №20 в одном из кабинетов на втором этаже появилось задымление. В 14:21 сработала сигнализация. Прибывшие пожарные эвакуировали 90 школьников и 15

20 декабря во Владимире, в средней школе №20 в одном из кабинетов на втором этаже появилось задымление. В 14:21 сработала сигнализация. Прибывшие пожарные эвакуировали 90 школьников и 15 сотрудников школы, об этом сообщили в Россоюзспасе. Как выяснилось, причиной задымления стало короткое замыкание. Возгорания, к счастью, не было. Ранее учащихся школы №8 Карабаново Александровского района экстренно