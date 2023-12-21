Во Владимире продолжают разгребать снежные завалы. Днём в рейд выходят около 60 единиц техники, а...

Во Владимире продолжают разгребать снежные завалы.Днём в рейд выходят около 60 единиц техники, а ночью - 40 уборочных машин. И самим коммунальщикам необходимо подкрепление- не хватает кадров. Репортаж Анастасии Сахаровой.Именно из-за таких "брошенок", как на улице Егорова, уборка снега не может быть быстрой и полноценной. Автовладельцы оставляют машины вдоль дорог, а сотрудники ЦУГД вынуждены демонстрировать чудеса маневрирования.Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки ЦУГД:- В первую очередь мы убираем центральные улицы, магистральные, с движением автобусных маршрутов и троллейбусных. Также мы убираем подходы к школам, больницам и пешеходные переходы.А на улице Растопчина- уборка образцово-показательная. Жители ставят машины на импровизированную парковку, и те не мешают технике. Управляющая организация МУПЖРЭП отвечает за 180 домов. И в сильный снегопад даже приходится брать тракторы в аренду.Светлана Быкова , заместитель генерального директора МУПЖРЭП :- До 10 единиц техники единовременно, когда снегопады, работают. До ста дворников и "зеленых". Есть еще бригада "зелёных". Которые, если есть проблема, мы посылаем не одного бедного дворника, у которого руки отваливаются от такой тяжелой работы. Мы даем бригады.Сергей Крючков чистит тротуары на небольшом мобильном погрузчике. Способен "докопаться" там, где обычной технике не пройти. Но проблемы - те же.Сергей Крючков, тракторист-механизатор:- Снега много, а кидать его некуда. С одной стороны парковки, с другой газоны. Куда снег девать - не знаю. Бабушки забегают с автоматами - у меня тут цветы растут. Ну чего, так вот и работаем.Кадров по-прежнему не хватает. На борьбу с сугробами ждут 20 трактористов-механизаторов и около сотни дворников. Пока "снегоборцы" работают без праздников и выходных. И даже получают штрафы в случае, если снег убран не вовремя. Только сейчас в работе - 40 административных дел.Алексей Алекин - консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Муниципальные территории, общественные пространства, лестницы у нас отвечает ЦУГД. Дворовые территории - у нас отвечает управляющая компания. На управлении ЖКХ работает горячая линия.Оттепель коммунальщикам в помощь: талый снег легче убирать, чем лёд. В наведении порядка могут помочь и жители. Просто вовремя убрав автомобили.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.