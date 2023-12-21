Во Владимире штрафы за нарушение графика движения общественного транспорта получили 8...

Во Владимире штрафы за нарушение графика движения общественного транспорта получили 8 перевозчиков.Об этом администрация Владимира сообщила накануне вечером — 20 декабря.«В связи с распространением в СМИ и социальных сетях информации о вынужденном уходе транспортного перевозчика в городе Владимире сообщаем, что в настоящее время по причине неоднократных нарушений условий заключенных контрактов, неисполнения принятых на себя обязательств со стороны перевозчика и в связи с получением от перевозчика информации о невозможности исполнения условий контракта в полном объёме, принимаются меры по недопущению срыва в графике пассажирских перевозок...» - сообщили в пресс-службе мэрии.Известно, что на последней комиссии 19 декабря штрафы были наложены на всех - 8 перевозчиков города, включая АО «Владимирпассажиртранс».Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что с 29 декабря с рынка автобусных перевозок уходит ООО «Ситилайн». Компания обслуживала маршруты в Юрьевец - №20С, 22 и 22С.Фото: Архив ГТРК «Владимир»