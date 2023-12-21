Очевидцы сообщили “Шестому каналу”, что заметили труп в районе полудня. Погибший – мужчина. Тело лежало между остановкой и зданием с надписью “Родине – Слава”. Рядом работали

Очевидцы сообщили “Шестому каналу”, что заметили труп в районе полудня. Погибший – мужчина. Тело лежало между остановкой и зданием с надписью “Родине – Слава”. Рядом работали сотрудники полиции, столпились любопытные прохожие. Как сообщили в УМВД, мужчине стало плохо, он упал. На данный момент остальные обстоятельства устанавливаются. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!