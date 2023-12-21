Во Владимирской области «диалог» между двумя «дерзкими» водителями на трассе М-7 обернулся...

Во Владимирской области «диалог» между двумя «дерзкими» водителями на трассе М-7 обернулся уголовным делом.Об этой «истории» рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Выяснилось, что ещё в июле на участке трассы М7 «Волга» у деревни Чудиново Вязниковского района между обвиняемым - водителем грузового автомобиля «DAF» и потерпевшим - водителем автомобиля «Hyunday» произошел «словесный конфликт».Водителю фуры показалось, что водитель иномарки дерзко «подрезал» его на дороге.Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области:«В ходе конфликта, не сдержав эмоций, фигурант кулаком разбил лобовое стекло легковушки. Потерпевший оценил причиненный материальный ущерб в 60 000 рублей и обратился в полицию...»В итоге свою вину житель Тульской области признал, а также полностью компенсировал потерпевшему причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.Фото: freepik.com