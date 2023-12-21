Во Владимирской области Лакинская мануфактура готовится к возрождению. Об этом в своих официальных...

Во Владимирской области Лакинская мануфактура готовится к возрождению.Об этом в своих официальных социальных сетях рассказал губернатор Владимирской области - Александр Авдеев.Известно, что собственник имущества ведёт расчистку цехов, 9 из 10 освобождены от промышленного мусора.«В зданиях, которые не являются объектами культурного наследия, бетонирует полы, вставляет стёкла, с наступлением тепла планирует замену кровли. Объём работ внушительный – площадь каждого из цехов примерно по 3 тысячи квадратных метров…» - рассказывает Александр Авдеев.Для реконструкции исторического корпуса из красного кирпича (на М-7) – объекта культурного наследия разрабатывается специальный проект.Любопытно, что у мануфактуры также есть старое водозаборное сооружение. В 2024 году планируют его модернизацию: построят станцию второго подъёма и заменят водопроводные сети в городе.«Администрация Собинского района уже определилась с подрядчиком. Надеемся, в 2025 году в Лакинске повысится качество питьевой воды. Ну, а в самих бывших производственных зданиях собственник и местные власти думают реализовать ряд проектов, например в сфере туризма. Неисторическими корпусами уже интересуется бизнес – выгодное место для аренды под склады и торговлю...» - сообщается в официальном телеграм-канале «Авдеев. О важном».Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom