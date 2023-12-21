Во Владимирской области на полигоне твердых бытовых отходов обнаружен труп женщины. Изначально...

Во Владимирской области на полигоне твердых бытовых отходов обнаружен труп женщины.Изначально информация появилась в телеграм-канале «Подслушано в Добром».Сообщалось, что 2 декабря на полигоне твердых бытовых отходов у деревни Марьинка был обнаружен труп женщины (по частям) неопределенного возраста (от 25 до 45 лет).В региональном управлении СУ СК России - СМИ подтвердили данную информацию, добавив, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту убийства.Все обстоятельства трагедии в данный момент устанавливаются.Проводится процессуальная проверка.Фото: https://vk.com/susk33