Во Владимирской области отец и дочь возвращают древние традиции в семейный быт. Семья из поселка...

Во Владимирской области отец и дочь возвращают древние традиции в семейный быт.Семья из поселка Боголюбово возрождает вековые ценности. Отец и дочь, Вадим и Ясна Сташкевич увлекаются старорусской культурой во всех ее проявлениях, возвращая забытые обычаи и традиции в семейный быт и в наше время. Шьют костюмы, воссоздают старинные предметы, даже читают книги на церковнославянском. Слово Александре Лебедиковой.Не просто диалог - настоящее искусство. Художник Вадим Сташкевич и его четырнадцатилетняя дочь Ясна знают это наверняка. Интерес к древнерусской культуре - дело семейное.Старинные книги Вадим покупает у знакомых. Говорит - дочь читает их взахлеб. На ветхих страницах Ясна находит особый смысл и жизненные уроки. Процесс непростой, но увлекательный.Ясна Сташкевич,сказительница, этно-актриса:- Сначала просто училась читать, потом переписывать, потом на слух. Выучила разные формы одной буквы. То есть, тогда была биформа, и в тексте было несколько форм одной буквы.На выставках своего отца Ясна выступает в тематических костюмах. Основа нарядов - всегда подлинный "винтаж". А вот головные уборы и некоторые украшения - дело рук ее родителей. Адаптируя моду прошлого под современность - они создают поистине уникальные вещи.Ясна Сташкевич,сказительница, этно-актриса:- Сам сарафан и рубаха Архангельской губернии 19 века - то есть это не реконструкция. Кольца тоже того времени - 19 века. То есть все подлинное кроме некоторых деталей как например головной убор.Мастерская Сташкевича находится в Боголюбове. Это тот случай когда место само "выбрало" художника. Много лет назад по благословению митрополита Владимирского и Суздальского - Евлогия, Вадим и Ясна прибыли сюда, чтобы украсить гробницу Андрея Боголюбского.Вадим Сташкевич, художник, керамист, специалист по древнерусскому искусству:- Это очень драгоценное получилось место во всех смыслах. И в духовном, и, насколько я знаю, это единственная в России часовня из фарфора. То есть из самого дорого материала.Любовь к творчеству у Ясны от папы. И это не только интерес к старинным текстам, но и прикладное искусство. Из глины Ясна создает украшения с затейливыми орнаментами по типу древнерусских изразцов. Говорит работать с природным материалом - особенное удовольствие.Ясна Сташкевич,сказительница, этно-актриса:- Чувствуешь, что она живая, и только с ее позволения у тебя может что-то выйти. Если ты ей отдаешься, отдаешь свою энергию, силы, то и предмет будет получаться соответствующий.Появление первых изразцов принято относить к концу пятнадцатого, началу шестнадцатого веков. Изначально их использовали в качестве украшений для печей, стен и фасадов храмов. Превратить декоративные плиточки в кулоны и броши - идея Вадима.Вадим Сташкевич, художник, керамист, специалист по древнерусскому искусству:- Украшения тогда были невероятно красивые княжеские. Колты, рясны, подвески, бармы И я сделал изразцы восемь на восемь сантиметров как раз такого же размера - с теми же изображениями и глазуровал их. А назначение их - ювелирное, как украшения.Вдохновение семья творцов черпает из истории. Любимая эпоха Вадима и Ясны - домонгольская Русь.Ясна Сташкевич,сказительница, этно-актриса:- Через себя ты пропускаешь всю историю. И творчество и сказительство. То есть ты будто наполняешься искусством. И речь тогда такая красивая была. То есть в принципе та эпоха она настолько красивая, будто сама в себе цветет орнаментами.Ясна Сташкевич,сказительница, этно-актриса:- Ну это как минимум обогащает...А для чего в принципе все это нужно - чтобы не потеряться во времени. Чтобы знать кто мы и двигаться дальше.В планах у художников и дальше с помощью творчества рассказывать о слиянии культур и эпох. В настоящее время Вадим Сташкевич работает над проектом, который приурочен к тысячелетию Суздаля. Ориентировочно его презентация пройдет весной. Остальное пока держат в секрете.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, Вести-Владимир