Во Владимирской области сотрудники МЧС показали, как горят новогодние елки. Для этого они...

Во Владимирской области сотрудники МЧС показали, как горят новогодние елки.Для этого они специально подожгли три декоративных дерева и засекли времяОбычная искусственная ель из ПВХ полностью сгорела за тридцать секунд. Натуральная ёлка сильно воспламенилась примерно через минуту. А вот искусственная красавица из трудногорючих материалов тлела четыре минуты, прежде чем начала сильно дымиться.Сама по себе елка, конечно, не загорится. Причиной воспламенения хвои - искусственной и настоящей - может стать неосторожное обращение с бенгальскими огнями, неправильное размещение обогревателей. Но чаще всего искра пробегает между елью и елочной гирляндой. В МЧС ещё раз напоминают, что это - электрический прибор, его нельзя оставлять включенным без присмотра. А в исправности гирлянды лучше убедиться заранее. Подробно о том, как безопасно украсить ёлку к Новому году, рассказал дознаватель МЧС Дмитрий Жданов.Дмитрий Жданов, дознаватель отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Владимирской области:- Перед тем, как нарядить ёлку новогодними украшениями... 0.57 Так как они могут стать причиной возникновения пожара.(Пресс-служба МЧС России)