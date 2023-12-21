Во Владимирской области в бывшем военном общежитии рухнул потолок. Это произошло в одной из...

Во Владимирской области в бывшем военном общежитии рухнул потолок.Это произошло в одной из комнат дома в поселке Сокол. Теперь жильцы боятся возвращаться домой. Подробнее - Анастасия Сахарова.- Когда прислали фотографию, такого обрушения не было, как сейчас. Но за сутки опускается всё ниже и ниже.Благо, Андрею Жучкову с супругой Ириной есть где жить. Комнату приобрели, чтобы прятаться от городской суеты во время школьных каникул. Подышать свежим воздухом, покататься на лыжах..Ирина Фёдорова, владелица комнаты:- Потому что здесь такая природа хорошая.. Понравился этот микрорайончик такой.А вот для Марии Жуковой, ее супруга Зафара, троих несовершеннолетних детей и пятимесячного кота Кузи это жилье - единственное.Зафар Гофуров, житель поселка Сокол:- Я вчера в 9 утра сидел, и в соседской комнате потолок сам себя резко обрушил. Хорошо я вчера был дома. а дети тут играют, гуляют в выходной день.От удара трещины пошли и по потолку на кухне. А в злополучной комнате до сих пор продолжается камнепад.- Зашли, было всё черное, и такой туман. Мы с мужем боимся, что потолок в детской тоже обрушится. Мы все вместе ночью спали в нашей комнате.В это жилище Мария и Зафар вложили всю душу и средства. Комнаты - бывшее военное общежитие 48 года. 10 лет назад здесь не было ни газа, ни санузла, ни душевой. Сами поменяли трубы, проводку...Мария Жукова, жительница поселка Сокол:- Крыша текла. Мы все с тазиками бегали, мучались, дети туда-сюда меняли им кровати. Ремонт сделали капитальный, мы обрадовались, вздохнули. Думаем, сейчас маленько деньги накопим - сделаем что-нибудь. А сейчас мы даже боимся с мужем и с детьми остаться наедине.Договор у жителей посёлка Сокол заключен с управляющей компанией РТЭК. Вот какой комментарий ее представители дали Вестям.- Написано: дом находится на обслуживании РТЭК. Тогда как вы его обслуживаете?\- У нас с ними заключен договор на техническое обслуживание. Оно включает в себя инженерные сети, канализационные, водопроводные. То есть просто на ТО.Ответственность за потолок не торопятся брать и в Боголюбовском сельском поселении.Анастасия Пруданова, заместитель главы Боголюбовского сельского поселения по вопросам жизнеобеспечения и социальным вопросам:- Дополнительно сообщаем, что в этом доме в 21 году был произведен капитальный ремонт крыши Фондом капитального ремонта. В настоящее время проводится проверка, и причина обрушения потолка выясняется. После проверки будем выяснять, кто будет ремонтировать потолок, и вообще из-за чего это произошло.Кстати, по словам Марии Жуковой, именно с капитального ремонта крыши и начались проблемы. И теперь вместо приятной предновогодней суеты жильцам "Сокола" придётся писать обращения в прокуратуру.Ирина Фёдорова, владелица комнаты:- Ну вот каникул у нас у ребенка не будет. Мы, конечно, хотели, но ничего не поделаешь...А вот для соседей, Марии и Зафара, видимо, лучше будет провести каникулы как можно дальше от дома.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.