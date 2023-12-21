Во Владимирской области в бывшем военном общежитии рухнул потолок.
Это произошло в одной из...
Во Владимирской области в бывшем военном общежитии рухнул потолок.
Это произошло в одной из комнат дома в поселке Сокол. Теперь жильцы боятся возвращаться домой. Подробнее - Анастасия Сахарова.
- Когда прислали фотографию, такого обрушения не было, как сейчас. Но за сутки опускается всё ниже и ниже.
Благо, Андрею Жучкову с супругой Ириной есть где жить. Комнату приобрели, чтобы прятаться от городской суеты во время школьных каникул. Подышать свежим воздухом, покататься на лыжах..
Ирина Фёдорова, владелица комнаты:
- Потому что здесь такая природа хорошая.. Понравился этот микрорайончик такой.
А вот для Марии Жуковой, ее супруга Зафара, троих несовершеннолетних детей и пятимесячного кота Кузи это жилье - единственное.
Зафар Гофуров, житель поселка Сокол:
- Я вчера в 9 утра сидел, и в соседской комнате потолок сам себя резко обрушил. Хорошо я вчера был дома. а дети тут играют, гуляют в выходной день.
От удара трещины пошли и по потолку на кухне. А в злополучной комнате до сих пор продолжается камнепад.
- Зашли, было всё черное, и такой туман. Мы с мужем боимся, что потолок в детской тоже обрушится. Мы все вместе ночью спали в нашей комнате.
В это жилище Мария и Зафар вложили всю душу и средства. Комнаты - бывшее военное общежитие 48 года. 10 лет назад здесь не было ни газа, ни санузла, ни душевой. Сами поменяли трубы, проводку...
Мария Жукова, жительница поселка Сокол:
- Крыша текла. Мы все с тазиками бегали, мучались, дети туда-сюда меняли им кровати. Ремонт сделали капитальный, мы обрадовались, вздохнули. Думаем, сейчас маленько деньги накопим - сделаем что-нибудь. А сейчас мы даже боимся с мужем и с детьми остаться наедине.
Договор у жителей посёлка Сокол заключен с управляющей компанией РТЭК. Вот какой комментарий ее представители дали Вестям.
- Написано: дом находится на обслуживании РТЭК. Тогда как вы его обслуживаете?\
- У нас с ними заключен договор на техническое обслуживание. Оно включает в себя инженерные сети, канализационные, водопроводные. То есть просто на ТО.
Ответственность за потолок не торопятся брать и в Боголюбовском сельском поселении.
Анастасия Пруданова, заместитель главы Боголюбовского сельского поселения по вопросам жизнеобеспечения и социальным вопросам:
- Дополнительно сообщаем, что в этом доме в 21 году был произведен капитальный ремонт крыши Фондом капитального ремонта. В настоящее время проводится проверка, и причина обрушения потолка выясняется. После проверки будем выяснять, кто будет ремонтировать потолок, и вообще из-за чего это произошло.
Кстати, по словам Марии Жуковой, именно с капитального ремонта крыши и начались проблемы. И теперь вместо приятной предновогодней суеты жильцам "Сокола" придётся писать обращения в прокуратуру.
Ирина Фёдорова, владелица комнаты:
- Ну вот каникул у нас у ребенка не будет. Мы, конечно, хотели, но ничего не поделаешь...
А вот для соседей, Марии и Зафара, видимо, лучше будет провести каникулы как можно дальше от дома.
Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.