Об этом рассказали в местных СМИ.

Во владимирском областном перинатальном центре прошёл день открытых дверей. Об этом рассказали в местных СМИ.Так, будущие родители прошли вместе со специалистами маршрут потенциальной роженицы – от приёмной до палаты, где будет отдыхать мама после родов. Для поддержки сюда же пришли представители Красного креста. А медицинские психологи рассказали о моральной подготовке.Кстати, в родильном доме откроется новая семейная палата, которая представляет из себя небольшую двухкомнатную квартирку – кухня, туалет, спальня. Также появятся обновлённые кувезы – специальные устройства для ухода за недоношенными детьми, ведь около 5% рождаются такими.Напомним, перинатальный центр откроет свои двери завтра, 22 декабря.