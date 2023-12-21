На территории около вокзала организовали более 70 парковочных мест.
На территории около вокзала организовали более 70 парковочных мест.
Власти российской столицы продолжаю благоустраивать территории около крупных ТПУ, московских городских вокзалов, станций метро и платформ МЦД. С развитием транспортной сферы Москвы многие объекты инфраструктуры интегрируются в единую сеть с удобной системой пересадок, поэтому возникает необходимость в организации новых пешеходных маршрутов, а также подъездов для автомобилей.
Работы по благоустройству прошли также возле вокзала Лианозово, который открылся осенью 2023 года на северо-востоке столицы. В частности, специалисты комплекса городского хозяйства организовали на данной территории более 70 парковочных мест.
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, перед специалистами стояла задача улучшить пешеходную и транспортную доступности участка, а также создать удобные маршруты от жилой застройки к метро.
"В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская", — отметил Петр Бирюков.
На данных участках обновили около 16,6 тысячи квадратных метров покрытия на тротуарах и более 40,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части. Пешеходную зону расширили, при этом удалось организовать более 70 новых парковочных мест.
Воздушные линии под убрали землю — в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров. Также визуальный облик территории улучшили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками,
На пешеходных переходах социалисты установили 30 опор контрастного освещения. А для пассажиров наземного транспорта оборудовали два новых остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью.
В ходе благоустройство специалисты также провели озеленение территории возле вокзала Лианозово. В частности, там разбили более 22,4 тысячи квадратных метров газона.
Кроме того, в сквере на Зональной улице разбили цветники. Также там установили лавочки под навесами и качели-скамьи, отремонтировали две детские и одну спортивную площадки, на дорожках уложили экологичное покрытие.