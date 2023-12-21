За первую половину декабря ВТБ увеличил портфель рублевых сбережений розничных клиентов на 240 млрд рублей.

За первую половину декабря ВТБ увеличил портфель рублевых сбережений розничных клиентов на 240 млрд рублей (с учетом депозитов, текущих и накопительных счетов). Это на четверть выше результата за начало ноября, при этом спрос равномерно распределяется между вкладами и накопительными счетами. Общий объем портфеля средств клиентов в рублях приближается к 6 трлн.Новым трендом в декабре стал повышенный спрос на накопительные счета. За первую половину месяца клиенты открыли в ВТБ порядка 500 тысяч накопительных счетов, что существенно превышает результат за сопоставимый период ноября.«Очередное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам дополнительно «подстегнуло» интерес клиентов к накоплению своих средств. Банк России, увеличив ключевую ставку, дал четкий сигнал рынку, в результате крупнейшие игроки моментально повысили ставки минимум на 0,5 п.п. К примеру, вкладчикам ВТБ сегодня доступны предложения до 16%, а пенсионерам – до 17% при выполнении ряда условий. До конца декабря интерес к депозитам и накопительным счетам продолжит усиливаться, чему буду способствовать и выплаты годовых премий. Впервые за долгое время именно выгодный вклад может стать новогодним подарком, причем сделать его каждый клиент может самостоятельно. В результате по итогам года портфель рублевых пассивов может вырасти на 21%», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.Ранее в декабре ВТБ улучшил условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Приветственная ставка по накопительному ВТБ-Счету увеличена на 1 пп. Ставки по вкладам в среднем повышены на 0,5 пп. Максимальную доходность 16% годовых могут получить как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не имели в банке сберегательных продуктов. Клиенты, которые до 31 декабря переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 29 февраля 2024 года включительно, могут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых. Таким образом, максимальная доходность для старшего поколения достигает 17% годовых.Доходность до 17% годовых в рублях по вкладу «Выгодное начало» достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) 16% годовых при открытии вклада в ВТБ Онлайн на срок 181 дней и поощрения в виде 1% годовых (Поощрение) по акции «Вклад с выгодой за перевод пенсии» (Акция). Поощрение начисляется при условии перевода пенсии в ВТБ по промокоду ВКЛАД с 01.08.2023 по 31.12.2023 и получения первого зачисления с 01.08.2023 по 29.02.2024. Поощрение начисляется в период действия вклада на входящий остаток денежных средств по вкладу с первого зачисления пенсии или с даты открытия вклада, но не более 6 месяцев, начиная с месяца получения первого зачисления пенсии, выплачивается отдельно от процентов по вкладу. Максимальная сумма вклада, на которую начисляется Поощрение – 1 млн руб. В рамках Акции Поощрение также начисляется по любому действующему или новому вкладу ВТБ в рублях. Акция действует для пенсионеров, которые не получали пенсию в ВТБ с 01.08.2022 по 31.07.2023 года. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Поощрения - на https://www.vtb.ru/promo/pens-vklad/.Доходность до 16% годовых в рублях по вкладу «Выгодное начало» достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на срок 181 день. Мин. сумма вклада 30 тыс. руб. при открытии вклада в отделении Банка ВТБ; 1 тыс. руб.– в ВТБ Онлайн. Процентные ставки в рублях в процентах годовых при открытии вклада на срок 181 день в ВТБ Онлайн / банкомате ВТБ: эффективная – 16,00%, номинальная – 15,50%, при открытии вклада в отделении Банка ВТБ: эффективная – 15,00%, номинальная – 14,56%. Приходно-расходные операции по вкладу не предусмотрены. Продление договора не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования». Вклад доступен для открытия только при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов/ накопительных счетов от даты обращения клиента для открытия вклада.Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.Реклама.