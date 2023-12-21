Юные жители Владимира смогут покататься на «Колесе обозрения» совершенно бесплатно.
Семьи...
Юные жители Владимира смогут покататься на «Колесе обозрения» совершенно бесплатно.
Семьи Владимира приглашают в Городской парк культуры и отдыха на «Колесо обозрения» 23 декабря.
Дело в том, что в субботу объявлен «Детский день».
Что это значит? Все юные жители Владимира, которым еще не исполнилось 10 лет, смогут покататься на «Колесе обозрения» совершенно бесплатно.
Время посещения: с 10:30 до 22:30.
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«По сложившейся традиции мы радуем наших маленьких гостей и их родителей классным, выгодным предложением! И дарим частичку тепла, хорошего настроения...» - рассказывают организаторы «Детского дня».
Адрес: город Владимир, улица Мира.
Подробная информация по номеру: 7 (4922) 77-98-33.
Фото: https://vk.com/nebo_33