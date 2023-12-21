Юные жители Владимира смогут покататься на «Колесе обозрения» совершенно бесплатно. Семьи...

Юные жители Владимира смогут покататься на «Колесе обозрения» совершенно бесплатно.Семьи Владимира приглашают в Городской парк культуры и отдыха на «Колесо обозрения» 23 декабря.Дело в том, что в субботу объявлен «Детский день».Что это значит? Все юные жители Владимира, которым еще не исполнилось 10 лет, смогут покататься на «Колесе обозрения» совершенно бесплатно.Время посещения: с 10:30 до 22:30.«По сложившейся традиции мы радуем наших маленьких гостей и их родителей классным, выгодным предложением! И дарим частичку тепла, хорошего настроения...» - рассказывают организаторы «Детского дня».Адрес: город Владимир, улица Мира.Подробная информация по номеру: 7 (4922) 77-98-33.Фото: https://vk.com/nebo_33