В мэрии успокоили жителей: без автобусов они не останутся. Напомним, с 30 декабря частный перевозчик “СитиЛайн” прекращает обслуживать маршруты 20с, 22 и 22с. Как сообщил представитель

В мэрии успокоили жителей: без автобусов они не останутся. Напомним, с 30 декабря частный перевозчик “СитиЛайн” прекращает обслуживать маршруты 20с, 22 и 22с. Как сообщил представитель “СитиЛайна” “6 каналу”, основная причина ухода с рынка – низкие тарифы на проезд: «Схема расчета тарифа – нереальна, бесполезна, бессмысленна». В мэрии рассказали о том, что будет дальше с