Всплеск заболеваемости отметила Ирина Галаева, главный врач муниципалитета.

За неделю в Александровском районе заболело более 600 детей. Всплеск заболеваемости отметила Ирина Галаева, главный врач муниципалитета.Как правило, несовершеннолетние болеют ОРВИ, но также выявлены два случая коронавируса – эти дети лежат в стационаре под наблюдением врачей. Кроме того, за прошедшую неделю погибли двое детей, у родителей обоих были проблемы с гражданством, отмечает врач. Анна Кузнецова, глава районной администрации, поручила своему заму взять эти инциденты под личный контроль.