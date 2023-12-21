“Лакинская мануфактура готовится к возрождению в новом качестве” – сообщил губернатор в соцсетях. По словам Александра Авдеева, там планируется реализовать туристические и бизнес

“Лакинская мануфактура готовится к возрождению в новом качестве” – сообщил губернатор в соцсетях. По словам Александра Авдеева, там планируется реализовать туристические и бизнес проекты. Собственник имущества начал расчищать цеха – 9-ый и 10-ый уже освободили от промышленного мусора. В зданиях, которые не относятся к объектам культурного наследия, вставляют стекла и бетонируют полы. Позже планируют заменить