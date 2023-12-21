Полицейские задержали 29-летнюю жительницу Меленковского района.

Полицейские задержали 29-летнюю жительницу Меленковского района. Даму подозревают в краже кошелька у знакомого. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в начале декабря. Женщина пригласила к себе домой 33-летнего друга. Приятели выпили, и когда мужчина уснул, хозяйка присвоила его кошелёк, в котором лежали 19 тыс. рублей.Отмечается, что на допросе дама призналась в краже и отдала чужую вещь. Вот только денег в кошельке уже не было, так как гражданка успела их потратить.Расследование продолжается.