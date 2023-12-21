Интересно, что осужденная даже не была за рулем. Она просто пыталась “отбить” своего супруга у ДПСников, которые попросили его предъявить документы и проехать в отдел. Как сообщили в

Интересно, что осужденная даже не была за рулем. Она просто пыталась “отбить” своего супруга у ДПСников, которые попросили его предъявить документы и проехать в отдел. Как сообщили в Следкоме, история случилась еще в феврале этого года. 47-летняя жительница Владимира ехала со своим мужем по территории Суздальского района. Женщина была пьяна. Когда сотрудники ГИБДД остановили машину,