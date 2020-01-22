Мосгорсуд взыскал с отеля на Крите 500 тысяч евро за лечение и реабилитацию ребенка, на которого напал аниматор. Шокирующий случай произошел 7 лет назад. 11-летний Никита Онищенко получил более 20 ударов ножом. Только чудом его удалось спасти, однако на всю жизнь он остался инвалидом.

Мосгорсуд взыскал с отеля на Крите 500 тысяч евро за лечение и реабилитацию ребенка, на которого напал аниматор. Шокирующий случай произошел 7 лет назад. 11-летний Никита Онищенко получил более 20 ударов ножом. Только чудом его удалось спасти, однако на всю жизнь он остался инвалидом.Этого судебного решения семья Никиты Онищенко ждала почти семь лет. В 2013 году на отдыхе в Греции 11-летний мальчик чуть не погиб от рук неадекватного аниматора.Мосгорсуд пересмотрел дело. Владелец отеля, в котором произошла трагедия, должен заплатить не 3 тысячи евро, как ранее постановил Бутырский суд, а полмиллиона евро. Компенсация морального ущерба от туроператора при этом составит всего 100 тысяч рублей."Мы считаем, что "Корал тревел" должен был нести солидарную ответственность. И моральный вред, который суд удовлетворил в размере 100 тысяч рублей, это издевательство. Но в плане компенсации понесенных расходов, суд все-таки удовлетворил иск в полной части", — говорит Дитер Шпаннагель юрист, представитель семьи Онищенко.Никите Онищенко недавно исполнилось 17 лет. Последние годы его семья вынуждена жить в Германии, там юноша проходит дорогостоящую реабилитацию."Нам опять нужна операция. Серьезная. Снова на позвоночник. Мы постоянно ищем деньги, потому что я работать не могу. Мне надо постоянно за Никитой следить", — рассказывает Екатерина Онищенко, мать Никиты Онищенко.Все произошло в пятизвездочном отеле на острове Крит. Аниматор во время детского представления украл у Никиты телефон и планшет. 11-летний мальчик заподозрил в краже голландца Сирино Схрейвера и попросил вернуть. Тогда аниматор отвел Никиту на безлюдную автомобильную парковку, достал нож и начал методично наносить удары."Схватил за руку и кинул меня в яму. Потом я упал на живот, а он начал мне колоть ножом спину. Я начал кричать помогите. И он снова вернулся. И начал, грубо говоря, добивать меня, пытаться убить меня", — вспоминает Никита Онищенко.Никита получил больше 20 ударов ножом. Потерял много крови, был поврежден спинной мозг. Он выжил, но теперь в инвалидном кресле. Вся нижняя часть тела парализована.- Он сделал это все сознательно, и его извинения я не принимаю.За попытку убийства Схрейвер получил 11-летний срок. Но отсидел всего три года — и не в тюрьме, а в психиатрической больнице. В 2018 году съемочная группа "Вестей" нашла преступника в Нидерландах. Как ни в чем не бывало он работал в баре.- У нас была вечеринка, мы пили.- Вы были пьяны?- Возможно. Я не убивал. Я отсидел 3 года и 7 месяцев. У меня не было там драк и каких-то проблем, меня освободили.Но достойная компенсация, которую присудил Мосгорсуд, пока только на бумаге. Деньги предстоит взыскать с отеля в Греции. Сколько на это уйдет времени, неизвестно. А пока семья Онищенко выплачивает долги за лечение и собирает новую сумму на операцию.