Агент Александра Кокорина Кирилл Логинов, который является к тому же его отчимом, заявил, что футболист сине-бело-голубых не собирается уходить в Сочи. Несмотря на заявление генерального директора клуба Александра Медведева об аренде, Логинов уверен, что Кокорина в черноморской команде не будет.

Агент Александра Кокорина Кирилл Логинов, который является к тому же его отчимом, заявил, что футболист сине-бело-голубых не собирается уходить в "Сочи". Несмотря на заявление генерального директора клуба Александра Медведева об аренде, Логинов уверен, что Кокорина в черноморской команде не будет."Саша не собирается переходить в "Сочи". Он вообще туда не едет. Летом поедет на отдых", – цитирует Логинова "Фонтанка".Напомним, что футбольный клуб "Сочи" объявил о переходе Кокорина в "Сочи" на правах аренды. Позже генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил эту информацию.