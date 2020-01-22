На Охотном Ряду кадровые перестановки: член фракции Единая Россия Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Должность стала вакантной после того, как Леонид Левин перешел в правительство на пост замглавы аппарата.

На Охотном Ряду кадровые перестановки: член фракции "Единая Россия" Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Должность стала вакантной после того, как Леонид Левин перешел в правительство на пост замглавы аппарата.Проект постановления о назначении Хинштейна депутатыподдержали на пленарном заседании в среду, 22 января. До этого он занимал постзампреда комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции.Александра Хинштейна по праву можно считатьдепутатом-тяжеловесом, на Охотном Ряду он далеко не новичок. В нижнюю палатуего избрали по одномандатному округу в 2003 году. К тому моменту Хинштейн ужебыл известным журналистом, на основании некоторых его расследований быливозбуждены громкие уголовные дела.Со спикером Госдумы Вячеславом Володиным у АлександраХинштейна хорошие давние отношения, они знают друг друга с начала"нулевых". Вместе они работали в Думе четвертого и пятого созыва.Председатель нижней палаты всегда высоко ценил профессиональные качестваХинштейна, включая его опыт информационной работы.В качестве депутата Хинштейн стал соавтором 155законопроектов и поправок к федеральным законам. Помимо работы в стенахпарламента, он активно занимается общественной деятельностью. Хинштейн являетсячленов Союза журналистов России, президиума Ассоциации юристов, принимаетучастие в деятельности отечественной шахматной федерации.У Александра Хинштейна множество наград. Среди них – ОрденПочета, Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и многие другие. Онудостоен почетной грамоты президента за заслуги в укреплении законности, защитеправ и свобод граждан.