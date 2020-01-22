На Охотном Ряду кадровые перестановки: член фракции Единая Россия Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Должность стала вакантной после того, как Леонид Левин перешел в правительство на пост замглавы аппарата.
На Охотном Ряду кадровые перестановки: член фракции "Единая Россия" Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Должность стала вакантной после того, как Леонид Левин перешел в правительство на пост замглавы аппарата.
Проект постановления о назначении Хинштейна депутаты
поддержали на пленарном заседании в среду, 22 января. До этого он занимал пост
зампреда комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции.
Александра Хинштейна по праву можно считать
депутатом-тяжеловесом, на Охотном Ряду он далеко не новичок. В нижнюю палату
его избрали по одномандатному округу в 2003 году. К тому моменту Хинштейн уже
был известным журналистом, на основании некоторых его расследований были
возбуждены громкие уголовные дела.
Со спикером Госдумы Вячеславом Володиным у Александра
Хинштейна хорошие давние отношения, они знают друг друга с начала
"нулевых". Вместе они работали в Думе четвертого и пятого созыва.
Председатель нижней палаты всегда высоко ценил профессиональные качества
Хинштейна, включая его опыт информационной работы.
В качестве депутата Хинштейн стал соавтором 155
законопроектов и поправок к федеральным законам. Помимо работы в стенах
парламента, он активно занимается общественной деятельностью. Хинштейн является
членов Союза журналистов России, президиума Ассоциации юристов, принимает
участие в деятельности отечественной шахматной федерации.
У Александра Хинштейна множество наград. Среди них – Орден
Почета, Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и многие другие. Он
удостоен почетной грамоты президента за заслуги в укреплении законности, защите
прав и свобод граждан.