Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе за пьяный дебош. Спортсмен проведет семь суток за решеткой. Отмечается, что Емельяненко должен был готовиться ..

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе за пьяный дебош. Спортсмен проведет семь суток за решеткой.Отмечается, что Емельяненко должен был готовиться к предстоящему поединку в поселке Супсех. По данным , боец решил немного расслабиться, но не рассчитал свои силы и вновь поддался дурному влиянию алкоголя. В итоге, пьяный спортсмен, который стал себя громко вести в общественном месте, загремел в полицию. "За мелкое хулиганство ему назначили административный арест – семь суток", – сообщил источник в правоохранительных органах. Стоит отметить, что в марте 2019 года суд арестовал Александра Емельяненко за неповиновение полиции в Кисловодске. Боец поссорился с сотрудниками эвакуатора, которые собирались увезли его золотой "Мерседес".