Корпорация Boeing испытала транспортную модификацию конвертоплана CMV-22B. Первый полет состоялся в сборочном центре компании Bell, расположенном в техасском городе Амарилло.

Корпорация Boeing испытала транспортную модификацию конвертоплана CMV-22B. Первый полет состоялся в сборочном центре компании Bell, расположенном в техасском городе Амарилло.Новый летательный аппарат создается по заказу ВМС Соединенных Штатов, которые планируют заменить им палубные транспортные самолеты C-2A Greyhound. Поэтому основными задачами конвертоплана станут перевозка припасов, срочных грузов, почты и, конечно, людей, сообщает пресс-служба корпорации Boeing.Разработчики поясняют, что транспортный конвертоплан построен на базе многоцелевого V-22 Osprey. Главное отличие – увеличенные баки, топлива в которых хватает на 2 тысячи километров полета.Конвертоплан – это промежуточное звено между вертолетом и самолетом. При взлете он разворачивает несущие винты вертикально и поднимается как вертолет. После набора высоты летательный аппарат переводит винты в горизонтальное положение и двигается дальше как настоящий самолет.