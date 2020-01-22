В 2019 году выполнен значительный объем работы, направленный на совершенствование системы комплектования, прохождения службы в органах внутренних дел...

В ходе совещания присутствующие обсудили проблемные вопросы и оптимальные пути их решения, а также определили задачи на предстоящий период.Итоговое совещание, в рамках которого были подведены итоги служебной деятельности подразделений по работе с личным составом столичной полиции, открыл заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.Он отметил, что в 2019 году выполнен значительный объем работы, направленный на совершенствование системы комплектования, прохождения службы в органах внутренних дел, повышения качества обучения личного состава. По итогам прошлого года удалось увеличить на 21% число вновь принимаемых на службу граждан, а это более 3 тысяч человек, в том числе в ведущих службах московского гарнизона.«Основой эффективной работы наших подразделений является ее качественный кадровый состав, поэтому вопросы по работе с личным составом требуют постоянного внимания и детальной проработки», – подчеркнул заместитель начальника Главка.Участники совещания обсудили оптимальные пути развития и возможности устранения выявленных недостатков. Особое внимание уделили состоянию кадрового комплектования подразделений и служб, профессиональной подготовке, морально-психологическому обеспечению, а также дисциплине и законности среди личного состава. Андрей Понорец поставил сотрудникам задачу обеспечить нормальные условия прохождения службы в подчиненных коллективах.В завершение заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец вручил ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам подразделений по работе с личным составом.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве