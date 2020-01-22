В Бийске ПАЗ сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы, ушибами и переломом.

В Бийске ПАЗ сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.Инцидент произошел на улице Социалистической утром 17 января, однако видео происшествия было появилось несколькими днями позже.На опубликованных кадрах видно, как легковые автомобили остановились, пропуская пешехода. Водитель автобуса не успел среагировать из-за небольшой дистанции и вырулил на встречку, избегая столкновения с попутной машиной. ПАЗ занесло, и он боком сбил 48-летнюю женщину.Издание "Бийский рабочий", ссылаясь на слова полицейских, сообщило, что пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга, переломом, ушибами и черепно-мозговой травмой.