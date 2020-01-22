Узнать какой сегодня церковный праздник поможет православный календарь. О памятных датах каждый день читайте в сюжете Дни.ру.

Узнать какой сегодня церковный праздник поможет православный календарь. О памятных датах каждый день читайте в сюжете "Дни.ру".Великие православные праздники в 2020 году по церковному календарюВеликие православные праздники, отмеченные в церковном календаре, делятся на переходящие и непереходящие. Вторые из года в год отмечаются в одну и ту же дату, тогда как узнать, в каких числах празднуются первые можно только обратившись к календарю. К знаменательным датам привязаны дни постов и другие важные церковные события. Поэтому так важно знать календарь православных праздников на 2020 год.Православные праздники в 2020 году по месяцамЯнварьРождество Христово – 7.01.2020Обрезание Господне – 14.01.2020Крещение Господне – 19.01.2020ФевральСретение Господне – 15.02.2020АпрельБлаговещение Пресвятой Богородицы – 7.04.2020Восход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресенье – 12.04.2020Светлое Воскресенье Христово. Пасха – 19.04.2020МайВознесение Господне – 28.05.2020ИюньДень Святой Троицы. Пятидесятница – 7.06.2020ИюльРождество Иоанна Предтечи – 7.07.2020Святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 12.07.2020АвгустПреображение Господне – 19.08.2020Успение Пресвятой Богородицы – 28.08.2020СентябрьУсекновение главы Иоанна Предтечи – 11.09.2020Рождество Пресвятой Богородицы – 21.09.2020Воздвижение Креста Господня – 27.09.2020ОктябрьПокров Пресвятой Богородицы – 14.10.2020ДекабрьВведение во храм Пресвятой Богородицы – 4.12.2020Календарь православных постов в 2020 годуМногодневные постыНазваниеДатыВеликий2.03.2020 – 18.04.2020Петров15.06.2020 – 11.07.2020Успенский14.08.2020 – 27.08.2020Рождественский28.11.2020 – 6.01.2021Однодневные постыКаждая среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и СвятокКрещенский сочельник – 18.01.2020Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11.09.2020Воздвижение Креста Господня – 27.09.2020В чем смысл поста для православных христианОшибкой было бы воспринимать православные посты как испытания и лишения, которым верующие подвергают свои тела. Речь в данном случае идет о смирении души, движении человека по пути духовного очищения.Календарь постов связан с важными событиями из жизни Церкви и Великими православными праздниками. И ограничения в пище и развлечениях, которым верующие подвергают себя, позволяют вспомнить об этом и подготовиться к знаменательным датам.Сплошные седмицы в 2020 годуНазваниеДатыСвятки7.01.2020 – 17.01.2020Мытаря и фарисея9.02.2020 – 15.02.2020Масленица (Сырная)24.02.2020 – 1.03.2020Пасхальная (Светлая)19.04.2020 – 25.04.2020Троицкая7.06.2020 – 13.06.2020Родительские субботы в 2020 годуРодительскими субботами называются дни, когда православные верующие поминают усопших. В эти дни в храмах проходят особые службы, а традиция велит христианам посещать могилы своих родственников.Февраль9.02.2020 – Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову22.02.2020 – Мясопустная (Вселенская)Март14.03.2020 – Второй седмицы Великого поста21.03.2020 – Третей седмицы Великого поста28.03.2020 – Четвертой седмицы Великого постаАпрель28.04.2020 – РадоницаМай9.05.2020 – Поминовение усопших воиновИюнь6.06.2020 – ТроицкаяНоябрь7.11.2020 – ДмитриевскаяЕжедневные памятные даты, имена почитаемых святых каждый день в 2020 году читайте в сюжете "" на "Дни.ру". Там вы найдете ответ на вопрос какой праздник по церковному календарю сегодня, а также узнаете о народных приметах, обычаях и гаданиях, связанных с этим днем.