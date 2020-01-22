Узнать какой сегодня церковный праздник поможет православный календарь. О памятных датах каждый день читайте в сюжете Дни.ру.
Узнать какой сегодня церковный праздник поможет православный календарь. О памятных датах каждый день читайте в сюжете "Дни.ру".
Великие православные праздники в 2020 году по церковному календарю
Великие православные праздники, отмеченные в церковном календаре, делятся на переходящие и непереходящие. Вторые из года в год отмечаются в одну и ту же дату, тогда как узнать, в каких числах празднуются первые можно только обратившись к календарю. К знаменательным датам привязаны дни постов и другие важные церковные события. Поэтому так важно знать календарь православных праздников на 2020 год.
Православные праздники в 2020 году по месяцам
Январь
Рождество Христово – 7.01.2020
Обрезание Господне – 14.01.2020
Крещение Господне – 19.01.2020
Февраль
Сретение Господне – 15.02.2020
Апрель
Благовещение Пресвятой Богородицы – 7.04.2020
Восход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресенье – 12.04.2020
Светлое Воскресенье Христово. Пасха – 19.04.2020
Май
Вознесение Господне – 28.05.2020
Июнь
День Святой Троицы. Пятидесятница – 7.06.2020
Июль
Рождество Иоанна Предтечи – 7.07.2020
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 12.07.2020
Август
Преображение Господне – 19.08.2020
Успение Пресвятой Богородицы – 28.08.2020
Сентябрь
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11.09.2020
Рождество Пресвятой Богородицы – 21.09.2020
Воздвижение Креста Господня – 27.09.2020
Октябрь
Покров Пресвятой Богородицы – 14.10.2020
Декабрь
Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4.12.2020
Календарь православных постов в 2020 году
Многодневные посты
Название
Даты
Великий
2.03.2020 – 18.04.2020
Петров
15.06.2020 – 11.07.2020
Успенский
14.08.2020 – 27.08.2020
Рождественский
28.11.2020 – 6.01.2021
Однодневные посты
Каждая среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок
Крещенский сочельник – 18.01.2020
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11.09.2020
Воздвижение Креста Господня – 27.09.2020
В чем смысл поста для православных христиан
Ошибкой было бы воспринимать православные посты как испытания и лишения, которым верующие подвергают свои тела. Речь в данном случае идет о смирении души, движении человека по пути духовного очищения.
Календарь постов связан с важными событиями из жизни Церкви и Великими православными праздниками. И ограничения в пище и развлечениях, которым верующие подвергают себя, позволяют вспомнить об этом и подготовиться к знаменательным датам.
Сплошные седмицы в 2020 году
Название
Даты
Святки
7.01.2020 – 17.01.2020
Мытаря и фарисея
9.02.2020 – 15.02.2020
Масленица (Сырная)
24.02.2020 – 1.03.2020
Пасхальная (Светлая)
19.04.2020 – 25.04.2020
Троицкая
7.06.2020 – 13.06.2020
Родительские субботы в 2020 году
Родительскими субботами называются дни, когда православные верующие поминают усопших. В эти дни в храмах проходят особые службы, а традиция велит христианам посещать могилы своих родственников.
Февраль
9.02.2020 – Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову
22.02.2020 – Мясопустная (Вселенская)
Март
14.03.2020 – Второй седмицы Великого поста
21.03.2020 – Третей седмицы Великого поста
28.03.2020 – Четвертой седмицы Великого поста
Апрель
28.04.2020 – Радоница
Май
9.05.2020 – Поминовение усопших воинов
Июнь
6.06.2020 – Троицкая
Ноябрь
7.11.2020 – Дмитриевская
Ежедневные памятные даты, имена почитаемых святых каждый день в 2020 году читайте в сюжете "" на "Дни.ру". Там вы найдете ответ на вопрос какой праздник по церковному календарю сегодня, а также узнаете о народных приметах, обычаях и гаданиях, связанных с этим днем.