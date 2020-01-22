Президент России резко высказался об организаторах групп смерти в социальных сетях. Владимир Путин назвал людей, провоцирующих подростков на суицид, уродами. Во время беседы с ..

Президент России резко высказался об организаторах "групп смерти" в социальных сетях. Владимир Путин назвал людей, провоцирующих подростков на суицид, "уродами".Во время беседы с представителями общественности Липецкой области президент признался, что не догадывался о существовании таких сообществ. "По поводу "групп смерти".Что за уроды? Откуда они берутся?", – цитирует Владимира Путина "Интерфакс".В связи с этим президент поручил новому министру просвещения Сергею Кравцову продумать курс "Основ безопасности жизнедеятельности" для младших и старших классов. Глава страны добавил, что специалисты должны составить полезные и грамотные учебники, сообщает "".