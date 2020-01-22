Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге завершился двумя матчами. Филадельфия Флайерз дома обыграла Питтсбург Пингвинз 3:0, а Флорида Пантерз на выезде победила Чикаго Блэкхоукс 4:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге завершился двумя матчами. "Филадельфия Флайерз" дома обыграла "Питтсбург Пингвинз" 3:0, а "Флорида Пантерз" на выезде победила "Чикаго Блэкхоукс" 4:3.Главным героем встречи в Чикаго стал нападающий "пантер" Фрэнк Ватрано, забросивший три шайбы в ворота хозяев. Еще одну, самую первую в ворота "черных ястребов" отправил Евгений Дадонов. Это его 23 гол в сезоне. Также на счету Дадонов 17 точных передач. Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35."Филадельфия", в составе которой не был Ивана Проворова, победила "Питтсбург" 3:0. Молододй нападающий "летчиков" Герман Резцов результативных действий не совершил. Именитый нападающий "пингвинов" Евгений Малкин отметился двухминутным штрафом.