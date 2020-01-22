Украинский поп-исполнитель Миша Марвин стал жертвой мошенников. Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Москвы в Одессу, передает . По словам музыканта, неизвестные подсыпали ему в ..

Украинский поп-исполнитель Миша Марвин стал жертвой мошенников. Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Москвы в Одессу, передает "".По словам музыканта, неизвестные подсыпали ему в чай снотворное, после чего забрали все деньги. Марвин призвал поклонников, использующих этот маршрут, быть осторожнее.Позднее эту информацию подтвердила пиар-директор артиста. "Он заказал себе чай, выпил его и после этого уснул на несколько часов, и его, собственно, ограбили. Он ехал один в СВ", – рассказала Анастасия Шлинчак. Она добавила, что чай со снотворным мог принести проводник поезда.