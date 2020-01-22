Новым руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи назначен депутат Единой России Александр Хинштейн.

Новым руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи назначен депутат "Единой России" Александр Хинштейн. Ранее возглавлявший комитет депутат "Справедливой России" Леонид Левин оставил этот пост в связи с переходом на работу в правительство. На основании поступившего от него заявления Госдума сегодня приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Левина, сообщает "Интерфакс".Кроме того, новый руководитель появился и у комитета по делам национальностей — его возглавил представитель фракции "Справедливая Россия" Олег Николаев. Занимавший ранее этот пост депутат "Единой России" Ильдар Гильмутдинов теперь стал его первым заместителем.