На Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, завершилась встреча второго круга между сербом Новаком Джоковичем и японцем Тацумой Ито. Сербский теннисист взял верх над соперником в трех сетах – 6:1, 6:4, 6:2​​​.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, завершилась встреча второго круга между сербом Новаком Джоковичем и японцем Тацумой Ито. Сербский теннисист взял верх над соперником в трех сетах – 6:1, 6:4, 6:2​​​.Матч между ними продолжался 1 час 35 минут. В следующем раунде Джокович сразится с еще одним представителем Японии Йосихито Нисиокой, который ранее одолел Даниэля Эванса из Великобритании.Напомним, что Новак Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису.