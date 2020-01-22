Единороссы выступили против законопроекта о взыскании профессиональными коллекторами долгов за жилищно-коммунальные услуги. Депутат Госдумы Анна Кувычко напомнила, что на коллекторов и их методы работы регулярно поступают жалобы.

Представители партии "Единая Россия" выступили против предложения разрешить взыскивать коллекторам долги за жилищно-коммунальные услуги.Депутат Госдумы Анна Кувычко напомнила, что на коллекторов и их методы работы регулярно поступают жалобы. Она высказалась за обсуждение данной ситуации с новым составом правительства РФ и участниками рынка ЖКХ.В свою очередь депутат Мосгордумы Александр Козлов считает, что это лишняя и не очень востребованная инициатива."ЖКХ — сложная сфера, которая наконец-то начинает приобретать положительный имидж, снова кидать на нее тень таким образом, снова вызывать негатив общества не нужно", — отметил Козлов.Он предложил разрабатывать методы, которые будут стимулировать россиян оплачивать счета вовремя и в полном объеме, передает ТАСС.Как сообщалось ранее, коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.