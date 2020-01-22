Бывший соперник Александра Емельяненко Тони Джонсон примет участие в турнире АСА, который пройдет 3 апреля в Москве. Американцу будет противостоять российский боец ММА Руслан Магомедов.

Бывший соперник Александра Емельяненко Тони Джонсон примет участие в турнире АСА, который пройдет 3 апреля в Москве. Американцу будет противостоять российский боец ММА Руслан Магомедов.Джонсон на данный момент занимает третью строчку в рейтинге АСА. В 2018 году американский Халк сразился с Емельяненко-младшим. Их поединок завершился ничейным результатом. На счету же Магомедова 15 побед при одном поражении в профессиональной карьере.Напомним, что главным боем на турнире АСА станет поединок Александра Емельяненко против своего соотечественника Магомеда Исмаилова.