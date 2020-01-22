Третья ракетка мира Роджер Федерер не испытал серьезных проблем в игре второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису против Филипа Краиновича из Сербии. Швейцарский теннисист отдал всего шесть геймов сопернику, победив серба со счетом 6:1, 6:4, 6:1.

Третья ракетка мира Роджер Федерер не испытал серьезных проблем в игре второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису против Филипа Краиновича из Сербии. Швейцарский теннисист отдал всего шесть геймов сопернику, победив серба со счетом 6:1, 6:4, 6:1.Матч между ними продолжался 1 час 32 минуты. В третьем раунде 38-летний Федерер сразится с представителем Австралии Джоном Миллманом.Напомним, что общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису составляет 49,1 миллиона долларов.