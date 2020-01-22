Дебют российского нападающего Нью-Йорк Рейнджерс Артемия Панарина в Матче звезд НХЛ откладывается как минимум на год. Россиянин получил травму верхней части тела и не сможет принять участия в звездном мероприятии. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Дебют российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина в Матче звезд НХЛ откладывается как минимум на год. Россиянин получил травму верхней части тела и не сможет принять участия в "звездном" мероприятии. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.На Матче звезд-2020 Панарина заменит его партнер по команде Крис Крайдер. Напомним, что российского хоккеиста выбрали в сборную Столичного дивизиона. Для россиянина этот Матч звезд должен был стать первым в заокеанской карьере.Из-за травмы Панарин пропустил игру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс", в которой "рейнджеры" уступили со счетом 2:4.Матч звезд НХЛ-2020 пройдет в Сент-Луисе с 25 по 26 января.