Глава Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что арест Александра Емельяненко в Анапе на семь суток не помешает бойцу смешанных единоборств подготовиться к турниру АСА, который пройдет 3 апреля в Москве. Также он дал оценку поступку Емельяненко-младшего.

Глава Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что арест Александра Емельяненко в Анапе на семь суток не помешает бойцу смешанных единоборств подготовиться к турниру АСА, который пройдет 3 апреля в Москве. Также он дал оценку поступку Емельяненко-младшего."Не сомневаюсь, что через семь дней Емельяненко продолжит подготовку к бою против Магомеда Исмаилова. Он из тех бойцов, которые все свои "проступки" компенсируют с лихвой работой в зале", – цитирует Яценко РИА Новости.Также он прокомментировал поведение Емельяненко-младшего, приведшее его к аресту. "Емельяненко удерживает звание самого эпатажного российского бойца", – отметил глава АСА.Напомним, что Александр Емельяненко был арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство. 3 апреля он должен провести бой с Магомедом Исмаиловым в рамках турнира АСА в Москве.