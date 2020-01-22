В Санкт-Петербурге госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Один из них – россиянин, другой – гражданин Китая.
В Санкт-Петербурге госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Как сообщает канал "Россия 24", один из них – россиянин, другой – гражданин Китая.
У гражданина КНР поднялась температура до 38 градусов, он сам обратился за медицинской помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
У одного из пациентов есть подозрение на ОРВИ, однако окончательный диагноз пока не поставлен.
Как сообщил главврач больницы Алексей Яковлев "Интерфаксу", госпитализированных в данный момент обследуют.
"Анализы взяты, идет нормальный процесс обследования", – сказал он. Врач добавил, что процесс постановки диагноза "занимает не одну секунду". Что касается анализов, то их результаты должны быть готовы утром 23 января.
Ранее сообщалось, что из аэропорта Пулково в Клиническую инфекционную больницу направили россиянина, вернувшегося из Китая.
По данным на 15:00 22 января, в Китае от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, скончались 17 человек.