В Санкт-Петербурге госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Один из них – россиянин, другой – гражданин Китая.

В Санкт-Петербурге госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Как сообщает канал "Россия 24", один из них – россиянин, другой – гражданин Китая.У гражданина КНР поднялась температура до 38 градусов, он сам обратился за медицинской помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.У одного из пациентов есть подозрение на ОРВИ, однако окончательный диагноз пока не поставлен.Как сообщил главврач больницы Алексей Яковлев "Интерфаксу", госпитализированных в данный момент обследуют."Анализы взяты, идет нормальный процесс обследования", – сказал он. Врач добавил, что процесс постановки диагноза "занимает не одну секунду". Что касается анализов, то их результаты должны быть готовы утром 23 января.Ранее сообщалось, что из аэропорта Пулково в Клиническую инфекционную больницу направили россиянина, вернувшегося из Китая.По данным на 15:00 22 января, в Китае от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, скончались 17 человек.