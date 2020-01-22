Теплая зима и отсутствие снега привели к раннему пробуждению клещей. Массового появления этих членистоногих не предвидится, потому что пока для них холодно. Но, если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут.

Теплая зима и отсутствие снега привели к раннему пробуждению клещей.Научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина пояснила радио Sputnik, что массового появления этих членистоногих не предвидится, потому что температура для них пока низкая — им нужно около 8–10 градусов тепла. Однако, по ее словам, если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут.Также специалист напомнила о мерах предосторожности: нужно правильно одеваться и не оставлять участки тела оголенными.Обычно сезон клещей начинается в апреле, а пик их активности приходится на май-июнь. Они являются переносчиками опасных заболеваний — клещевого энцефалита, болезни Лайма. От клещевого энцефалита можно привиться.