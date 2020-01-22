Казанский Рубин объявил о подписании контракта с полузащитником польского Леха Дарко Йевтичем. Соглашение с 26-летним швейцарским футболистом рассчитано на четыре с половиной года. О сумме сделки не сообщается.

Казанский "Рубин" объявил о подписании контракта с полузащитником польского "Леха" Дарко Йевтичем. Соглашение с 26-летним швейцарским футболистом рассчитано на четыре с половиной года. О сумме сделки не сообщается.Йевтич в текущем чемпионате Польши принял участие в 19 матчах, в которых шесть раз поразил ворота соперников. Также на его счету пять голевых передач.Официально! Дарко Йевтич – в «Рубине»