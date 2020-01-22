Усугубляется ситуация с распространением нового типа коронавируса. Ряд стран Центральной Америки усиливают меры безопасности в аэропортах, после того как накануне стало известно о первом случае заражения в США.

Усугубляется ситуация с распространением нового типа коронавируса. Страны Центральной Америки усиливают меры безопасности в аэропортах. Об этом уже объявили минздравы Гватемалы, Панамы, Коста-Рики и Никарагуа.Накануне первый случай заболевания выявили в Соединённых Штатах. По данным газеты "Вашингтон пост", заболевший прилетел из Китая до того, как службы здравоохранения начали проверять туристов.На родине вируса, в китайском Ухане, число жертв эпидемии возросло до девяти человек. Всего же в КНР количество заражённых пациентов превысило четыре сотни. Только за последние выходные зафиксированы почти 140 новых случаев пневмонии, вызванной коронавирусом.Заболевшие есть также в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Австралии."По состоянию на 12 ночи по местному времени мы получили отчёты из 13 провинций и муниципалитетов. Количество выявленных случаев заражения возросло до 440 человек. Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Мы принимаем активные превентивные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса", — заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.