Законопроект О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц в ближайшее время будет пересмотрен. Предполагается, что до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ допустят коллекторские агентства.

Законопроект "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" в ближайшее время будет пересмотрен.Предполагается, что до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ допустят коллекторские агентства.Федеральная служба судебных приставов в связи с расширением полномочий будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей.В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц, где четко прописано, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы, пишет "КоммерсантЪ".Отмечается, что ранее коллекторы никогда с этим видом задолженности не работали.