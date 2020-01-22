Участник британской комедийной группы Монти Пайтон Терри Джонс скончался на 78-м году жизни. Печальное известие сообщил его агент. В последние годы актер боролся с серьезным заболеванием – ..

Участник британской комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни. Печальное известие сообщил его агент. В последние годы актер боролся с серьезным заболеванием – лобно-височной деменцией.Напомним, "Монти Пайтон" – комик-группа, основанная в 1969 году. В ее состав входили Терри Джонс, Грэм Чэпмен, Терри Гиллиам, Джон Клиз, Эрик Айдл и Майкл Пейлин. Артисты сняли полнометражные фильмы "Монти Пайтон и Священный Грааль", "Жизнь Брайана" и "Смысл жизни по Монти Пайтону".